Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.