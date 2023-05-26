Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video

Iğdır Memur-Sen, teşkilatı ile özel bir düğün salonunda bir araya geldi. Yemekli teşkilat buluşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayısta Ak Parti Iğdır Milletvekili seçilen Cantürk Alagöz´ün telefonuyla canlı bağlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cantürk Alagöz'ün telefonu ile salona bağlanırken öncelikle salonda bulunan memurları ve Iğdırlıları mikrofona verilen sesle selamlayarak, "Iğdırlı kardeşlerim sizleri öncelikle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Iğdır´da gerek parti teşkilatımız gerekse Cantürk kardeşimizle birlikte yeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde Iğdır, farklı bir sıçramayı gerçekleştirecek, İnşallah atacağımız adımlarla Iğdır-Azerbaycan arasında da yeni adımları atmak suretiyle Iğdır´la Nahçıvan arasındaki beraberliği İnşallah gerek demir yolunda, gerek ise otoyolda çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben sizi burada selamlıyorum ve gerek parti teşkilatımız, gerekse Cantürk kardeşimiz Iğdır´da çok çok faydalı işler gerçekleştirecek, Allah yar yardımcımız olsun." dedi.Cantürk Alagöz de, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum, emanetiniz bizlerde merak etmeyin, " dedi.