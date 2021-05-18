Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "İnanıyorum ki gençlerimiz devraldığı bayrağı ileriye taşıyacaklardır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında: Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz" ifadelerini kullandı.