Video Haber Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video
08.05.2021 | 17:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video 01:41
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video 08.05.2021 | 17:58
Okan Müderrisoğlu | İmamoğlu... Madalyonun iki yüzü 04:25
Okan Müderrisoğlu | İmamoğlu... Madalyonun iki yüzü 08.05.2021 | 16:25
Melih Altınok | Özlem Hanım, Uğur Bey, gözünüz doysun! 04:21
Melih Altınok | Özlem Hanım, Uğur Bey, gözünüz doysun! 08.05.2021 | 16:23
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu-Erdoğdu ilişkisi 03:34
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu-Erdoğdu ilişkisi 08.05.2021 | 16:21
Hasan Basri Yalçın | Mısır’la müzakerelerin ucu açık 03:51
Hasan Basri Yalçın | Mısır’la müzakerelerin ucu açık 08.05.2021 | 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 50:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 08.05.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 01:55
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 08.05.2021 | 14:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 06:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 08.05.2021 | 11:54
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Geleceğin nasıl geleceği belli! 02:45
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Geleceğin nasıl geleceği belli! 08.05.2021 | 12:06
Salih Tuna | Genel Merkez'de parti kapatma kararı 06:33
Salih Tuna | Genel Merkez'de parti kapatma kararı 08.05.2021 | 11:20
MSB: Ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi | Video 01:29
MSB: "Ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" | Video 07.05.2021 | 17:24
Nihat Hatipoğlu | Rabb’ini özleyen hazırlık yapar 07:19
Nihat Hatipoğlu | Rabb’ini özleyen hazırlık yapar 07.05.2021 | 16:38
Hilal Kaplan | CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır 04:14
Hilal Kaplan | CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır 07.05.2021 | 15:55
Mahmut Övür | CHP’li Parsadan Aykut’un maceraları 04:06
Mahmut Övür | CHP’li Parsadan Aykut’un maceraları 07.05.2021 | 15:15
Engin Ardıç | Elektronik Muharrem 03:38
Engin Ardıç | Elektronik Muharrem 07.05.2021 | 14:55
Haşmet Babaoğlu | Nazi Almanya’sında bilim varmış... 03:11
Haşmet Babaoğlu | Nazi Almanya’sında bilim varmış... 07.05.2021 | 14:51
Kerem Alkin | AB’nin çözümü hemen yanı başında 04:00
Kerem Alkin | AB’nin çözümü hemen yanı başında 07.05.2021 | 14:46
Melih Altınok | Atları da vururlar 04:05
Melih Altınok | Atları da vururlar 07.05.2021 | 14:34
Yavuz Donat | His Excellency Joe Biden 05:53
Yavuz Donat | His Excellency Joe Biden 07.05.2021 | 14:29
Başkan Erdoğan: Yeni anayasa ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere | Video 12:37
Başkan Erdoğan: "Yeni anayasa ile ilgili hazırlığımız bitmek üzere" | Video 07.05.2021 | 14:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA