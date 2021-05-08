Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz" dedi.