Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyatlar ile ilgili net mesaj: "Bunun önüne geçeceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı programı çerçevesinde esnaf buluşmasında "Koronavirüs salgını sürecinde aldığımız tedbirlerle dünyada en büyük büyüme oranlarına biz ulaştık, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Kimi ülkeler gibi kenarda hazır paramız olmamasına rağmen bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz." açıklamasında bulundu.