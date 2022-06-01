Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok." dedi.