Video Haber Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" | Video
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru:

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" | Video

01.06.2022 | 13:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar! Dakikalarca ayakta açıklandı | Video 01:16:03
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar! Dakikalarca ayakta açıklandı | Video 01.06.2022 | 13:44
Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon mesajı! ’Yeni bir safhaya geçiyoruz’ diyerek hedefleri açıkladı | Video 01:37
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı | Video 01.06.2022 | 13:47
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a tepki Türkiye ile dans etmeye kalkma | Video 07:14
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki "Türkiye ile dans etmeye kalkma" | Video 01.06.2022 | 13:25
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? | Video 05:27
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" | Video 01.06.2022 | 13:03
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu, terör örgütünün ağzıyla konuşup Kandil’e selam çakıyor | Video 01:09
Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, terör örgütünün ağzıyla konuşup Kandil’e selam çakıyor" | Video 01.06.2022 | 12:59
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na “vakıf” tepkisi: FETÖ’nün ABD’de faaliyetinden şikayet ettiğini görmedik | Video 00:49
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na “vakıf” tepkisi: "FETÖ’nün ABD’de faaliyetinden şikayet ettiğini görmedik" | Video 01.06.2022 | 12:59
SON DAKİKA: TBMM’de Google ile telif görüşmesi! Google, Türk medyasına telif ödeyecek mi? | Video 02:17
SON DAKİKA: TBMM'de Google ile telif görüşmesi! Google, Türk medyasına telif ödeyecek mi? | Video 31.05.2022 | 16:58
Burhanettin Duran | Yaklaşan seçimlerin riskleri 05:14
Burhanettin Duran | Yaklaşan seçimlerin riskleri 31.05.2022 | 16:53
Mahmut Övür | ’HDP’nin kimyası bozuldu’ 03:59
Mahmut Övür | 'HDP'nin kimyası bozuldu' 31.05.2022 | 16:27
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği’nde konuştu | Video 01:10:24
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'nde konuştu | Video 31.05.2022 | 15:47
Salih Tuna | Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi? 04:59
Salih Tuna | Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi? 31.05.2022 | 15:22
Başkan Erdoğan’dan Arda Güler’e övgü: Türkiye’nin önemli şöhretlerinden bir tanesi | Video 00:45
Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü: "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" | Video 31.05.2022 | 14:52
Hilal Kaplan | ’İstanbul’a kayyum atarsın’ 02:25
Hilal Kaplan | 'İstanbul'a kayyum atarsın' 31.05.2022 | 14:49
İşte PKK-Esad Rejimi iş birliği | Video 03:22
İşte PKK-Esad Rejimi iş birliği | Video 31.05.2022 | 14:11
Mehmet Barlas | 6’lı masadan yapılan açıklamalar kimsenin ilgisini çekmiyor 02:50
Mehmet Barlas | 6'lı masadan yapılan açıklamalar kimsenin ilgisini çekmiyor 31.05.2022 | 13:20
Ahmet Şık ve Erkan Baş’tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar | Video 01:36
Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar | Video 31.05.2022 | 12:37
Bakan Muş Türkiye İhracat Seferberliği programında duyurdu: İhracatta stratejik hedef... | Video 01:53
Bakan Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında duyurdu: "İhracatta stratejik hedef..." | Video 31.05.2022 | 12:14
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video 00:19
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video 31.05.2022 | 12:02
Fahiş kira artışına ceza! Bakan Kurum müjdeyi verdi: Vatandaşlar aidat öder gibi ev sahibi olacak | Video 03:24
Fahiş kira artışına ceza! Bakan Kurum müjdeyi verdi: "Vatandaşlar aidat öder gibi ev sahibi olacak" | Video 31.05.2022 | 11:32
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun Van’daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır | Video 42:32
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: "Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır" | Video 31.05.2022 | 11:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA