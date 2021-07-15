Başkan Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş konuşmasında net mesaj: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü sebebiyle Millete Sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah baramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız." ifadelerini kullandı.