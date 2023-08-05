Batman'da yaşlı adam bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı | Video
Batman'ın Gercüş ilçesinde bahçede biriken kuru otları yakmaya çalışırken bir anda ateşin etrafını sarmasıyla alevlerin üzerine sıçraması sonucunda yanan 73 yaşındaki bir vatandaş yanarak can verdi.
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