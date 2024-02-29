Video Haber Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum”
Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum”

Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum”

29.02.2024 | 22:16

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasının İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini “zorlaştıracağını” belirterek, “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum” dedi.

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