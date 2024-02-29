Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum”

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasının İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini “zorlaştıracağını” belirterek, “Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum” dedi.