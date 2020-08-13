Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları anlattı | Video
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı gruptaki toplam 5 kadının kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada biri başına bardakla vurulan diğeri ikisi ise aldıkları darbelerle 3 kadın yaralandı.