Borsa İstanbul yeni haftada nasıl bir performans gösterir? | Video

Borsa yükselişini korurken yatırımcılar yeni haftanın performansını merak ediyor. Konuyla ilgili Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal açıklamada bulundu. Diğer yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 121.084,54 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 933,10 puan artarak 121.084,54 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.