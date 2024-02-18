Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, toprağa gömen şüpheli adliyeye sevk edildi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’i iple boğup öldürdükten sonra toprağa gömen Fırat Yıldızhan polis gözaltına alındı. Şüpheli Fırat Yıldızhan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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