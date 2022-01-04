Video Haber Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video
Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video

Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video

04.01.2022 | 16:45

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Gerek meclis toplantılarında gerekse çeşitli etkinliklerde sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin içine düştüğü mali krizi rakamlarla kent gündemine taşıyan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, bu sefer de sosyal medya üzerinden yayınladığı video görüntüsü ile Başkan Soyer’e yüklendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Twitter adresi üzerinden video görüntüsü paylaşan Hızal belediyenin içine düştüğü mali krizi tüm çıplaklığı ile bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde şirket personeli zamanında ödenmeyen ikramiyelerin akıbetini soran sendika temsilcisine "Sadece İzelman ve İzenerji değil hemen hemen bütün belediye şirketleri benzer durumda. Kasada para yok. Maddi olarak belediye harbiden sıkıntılı bir durumda." Diyor. Ardından da geciken zamanında ödenmeyen ikramiye ve avanslar için ay sonunun adres gösteriyor. Sendika temsilcisinin ise aldığı cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığı gözleniyor.

BORÇ DÖRT KAT ARTTI DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayın yapan yerel bir internet sitesinin konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Ögür Hızal, Büyükşehir bünyesinde çalışan personelin maaşlarının, sosyal haklarının ve avans ödemelerinin yapılmadığını iddia etmiş, Büyükşehir çalışanlarının kendilerine ulaştığını belirtip "Toplum Sağlığı Daire Başkanlığında evde bakım hizmetleri yapılamıyor şu anda. Çünkü personel maaşları 3 ay geriden geliyor, personel mağdur ve evde bakım hizmeti yapıldığı iddia edilen vatandaşlar da mağdur" açıklamasında bulunmuştu. Hızal ayrıca açıklamasında Tunç Soyer'in belediye başkanı seçilmesi ile birlikte aradan geçen 3 yıla yakın süreçte büyükşehir belediyesinin borç stokunun 4 kattan fazla arttığını öne sürüp "2 milyar liralık borç bugün 10 milyarın üzerine çıktı." İfadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERKİNDEN YÜKLENDİ

Hızal bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video görüntüsü ile belediyenin içine düştüğü mali krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Hızal'ın twetter adresi üzerinden paylaştığı görüntülerde işçilerin örgütlü olduğu belediye iş sendikasının iş yeri temsilcisi işçilerin bağlı bulundukları belediye şirketine gidip zamanında ödenmeyen ikramiye, avans ve sosyal hakların ne zaman hesaplarına yatacağını soruyor. Oradaki görevli ise belediyenin kasasının boş olduğunu belirtip bütün belediye şirketlerinde benzer sorunların olduğunu ifade ediyor.

KASA BOŞ

Belediyede görevli personel ayrıca İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerinde de sıkıntı olduğunu hatırlatıp işyeri temsilcisine; "İzelman'da da bu nedenle eylem olmuştu. Hemen hemen çoğu şirkette var. Ama nasipse ayın 30'unda para gelecek gibi. 28 veya 30'u. Bize söylenen bu. Biz ondan önce yatırmaya çalıştık. Ama kasada para yok diye tutturdular. Maddi olarak belediye harbiden sıkıntılı bir durum. Ondan dolayı ikramiye ay sonu gibi arkadaşlar." İfadelerini kullanıyor. Görüntülerde geciken ikramiyelerinin akıbetini öğrenmek için bağlı bulunduğu belediye şirketinin yolunu tutan sendika temsilcisinin ise aldığı cevap karşısında hayal kırıklığı yaşadığı gözleniyor.

HIZAL'DAN AÇIKLAMA

Hızal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ses getirirken Hızal video görüntüsünün altına da ; "Belediye İş Sendikası Şube Başkanı işçilere anlatıyor: CHP'li İzmir BB, çalışanlarına ücretlerini veremiyor. 20 milyar lira bütçeli kasada para kalmadı. Şehrimize hizmet edemediğiniz gibi işçilere paralarını bile ödeyemiyorsunuz. İzmir'i CHP'nin bu zulmünden kurtaracağız." Açıklamasında bulundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına yorum yaparken Hızal'ın paylaşımı karşısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tavrı merak konusu oldu.

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