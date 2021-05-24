Burak Yılmaz, Türkiye'ye selam yolladı! | Video

Lille formasıyla şampiyonluğa ulaşan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, şampiyonluk kutlamalarında Türkiye'ye mesaj gönderdi. Lille'in şampiyonluğunda en çok katkısı bulunan isimlerden birisi olan Burak, "Çok gururluyuz, ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diye konuştu.