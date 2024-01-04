Bursa'da kuyumcudan vurgun iddiası: Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcunun, birçok kişiye kazanç karşılığı altın taahhüdünde bulunduğu ve piyasadan topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.