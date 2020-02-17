Büyükşehirlere yapılan saldırıları hangi örgüt gerçekleştiriyor? PKK'ın yeni kolu "TAK" | Video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterdiği şiddetli direniş sonucunda hendek operasyonu ve yığınları çöken PKK yeni çareler aramaya başladı. Askerimizi hedef alamayan PKK kendi içinde oluşturduğu "TAK" kolu ile büyükşehirler de önemli kişilere ve kalabalıklara saldırılarda bulunmaya başladı. Türk milletinin psikolojik gücünü azaltmak isteyen 2004 yılında Irak'ta kurulan TAK hangi saldırıları gerçekleştirdi? Beşiktaş'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen patlamada amaçladıkları neydi? TAK bu saldırılarla uluslararası alanda ne elde etmek istiyor? İşte detaylar...