Video Haber Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına trafik cezası geldi, ikinci şoku yaşadı

Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına trafik cezası geldi, ikinci şoku yaşadı

Çekiciden düşerek yaralanan kadının kızına trafik cezası geldi, ikinci şoku yaşadı
14.02.2020 | 11:38

İstanbul’da geçtiğimiz ay park halindeki bir aracı kaldırmaya çalışan çekici operatörü, araç içerisindeki 85 yaşındaki kadını fark etmeyince akıl almaz bir kazaya neden olmuştu. Kaza sonrası hastanede tedavi olan Leyla Çetinkol taburcu olurken, taburcu olduğun günün ertesine o güne ait hatalı park cezası geldi. Annesinin yaşanan olayda ölümden dönmesiyle ilk şoku yaşayan yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, gelen ceza ile ikinci şoku yaşarken, “Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası olduğunu görünce ben şoka girdim” diye konuştu. Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evinden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yaşlı kadın, araç içerisinde panik yaşadı ve kapıyı açtı. Bunun üzerine araç çekiciye yüklenirken 85 yaşındaki Leyla Çetinkol da bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak kısmında çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Çetinkol’un kızının evine olay günü yaşlı kadının içerisinden düştüğü aracın durak önüne park edilmesinden dolayı postane aracılığıyla trafik cezası geldi. İkinci şoku yaşayan Çiğdem Çiğci ise gözlerine inanamadı.

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