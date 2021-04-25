CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalara yaptığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu’nun, ‘Ermeni soykırımı yoktur’ diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir” iddiasında bulundu.