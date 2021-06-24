CHP'de 40 milyonluk skandalda şoke eden detaylar ortaya çıktı | Video
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CHP’li yazarların ifşa ettiği skandal büyüyor: Yandaş medya kurmak için CHP’li belediyeler adeta haraca bağlandı. Toplanan 40 milyon lira ise yine bir CHP’li eliyle buharlaştırıldı.