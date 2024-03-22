CHP'de kayıt dışı para skandalının yeni görüntüleri! Öyle ağır ki yerden kaldıramadılar | Video

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası satın alımında kullanıldığı iddia edilen kayıt dışı paralar skandalına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ofise getirilen para dolu bir çantanın ağırlığından dolayı taşınamadığı ve sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.