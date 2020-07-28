Video Haber CHP'de ulusalcılar neden tasfiye edildi? CHP'de "10 Aralık" hareketinin etkisi | Video

CHP'de ulusalcılar neden tasfiye edildi? CHP'de "10 Aralık" hareketinin etkisi | Video

CHP'de ulusalcılar neden tasfiye edildi? CHP'de
28.07.2020 | 22:52

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CHP-FETÖ ilişkisini deşifre eden kim varsa gönderildi. Partideki Atatürkçüler bir bir tasfiye edildi. FETÖ’nün Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çok geçmeden düğmeye bastı. Baykal’a yakın isimler çeşitli bahanelerle partiden uzaklaştırıldı. CHP’nin genetiğini değiştiren hamleler peşi sıra geldi, ulusalcı kanat yok edildi. Yıllar geçtikçe CHP’deki eksen kayması da iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Artık dengeler değişmişti. Burhan Şenatalar, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin öncülük ettiği 10 Aralık Hareketi CHP’yi kuşatma hareketine dönüştü. Hareketin savunucularından Oğuz Kaan Salıcı’nın önce İstanbul İl Başkanlığı’na daha sonra da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi bu gerçeği gözler önüne serdi. Batı yanlısı ve Atatürk çizgisinden uzak olan bu grup; Canan Kaftancıoğlu’nu da İstanbul İş Başkanı koltuğuna oturttu. CHP her geçen gün Atatürk çizgisinden uzaklaştı bir o kadar da HDP ile yakın münasebetler kurdu. Bu yakınlaşma seçimlerde ittifaka dönüştü. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere seçimlerde HDP’den destek alan CHP, bazı bölgelerde de ulusalcıların tüm itirazlarına rağmen HDP’ye yakın isimleri aday gösterdi.

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