CHP’den skandal teklif! “İznik Ayasofya müze olsun” | Video
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya’mız küçücük bir yer, İznik’in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun” dedi.