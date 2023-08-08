CHP'li Bornova Belediyesi'nden ağaç katliamı | Video

Muğla Akbelen'de çevreci tiyatrosu oynayan muhalefetin kışkırtmasıyla provokasyona dönüşen yasa dışı eylem, günlerdir sürerken CHP'li Bornova Belediyesi'nin ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı. Bornova Belediyesi, zeytin ağaçları da dahil olmak üzere çok sayıda ağacı katletti.