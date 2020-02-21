CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Başkan Tunç Soyer satışa çıkardı... | Video

Borç batağındaki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer, belediyenin gayrımenkullerini satışa çıkardı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 8 milyar TL'ye ulaşan bir rakam olduğu belirtiliyor.