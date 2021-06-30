Video Haber CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video

CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video

CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video
30.06.2021 | 15:56

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Balıkesir Valiliği kararı gerekçe gösterilerek seçim yapılacak salona alınmayan CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı.

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Balıkesir Erdek Belediyesi'nde Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılan seçimde, Millet İttifakı'nın adayı Burhan Karışık ile Cumhur İttifakını adayı Mehmet Ali Yağcı yarıştı. Karışık; 9 oy alarak Erdek'in yeni belediye başkanı oldu. Seçimi takip etmek için Erdek'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise Balıkesir Valiliği'nce güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek, seçim yapılacak salona alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, il başkanı ve milletvekili salona giremeyince büyük gerginlik yaşandı.

VALİYE AĞIR SÖZLER
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, salona girmemeleri için hiçbir yasal engel olmadığını öne sürerek, "Erdek'te yaşanan bu konuyu birebir herkesin görmesini istiyoruz. Bugün izleme hakkımız olan bütün seçimlerde, her sandığı gezerek takip etme hakkımız var. Valimizin talimatıyla tartışma yaşatılıyor." dedi. Sarı'nın sözlerine sinirlenen CHP'li Torun, "Valimiz deme canım ya. Ne valisi? Vali tuzak kurmaz. Vali komplo kurmaz. Bunun hesabını mutlaka soracağız" diyerek Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ağır sözler sarf etti.

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