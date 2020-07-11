Video Haber CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video

CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video

CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video
11.07.2020 | 14:35

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Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sevinçle karşılanırken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçteki hassasiyeti için teşekkür etti. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması için tebrik mesajları art arda gelirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya Camii sessizliği ise halen devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Son Dakika: Dünya Müslümanlarından Türkiye'ye Ayasofya Camii mesajı | Video

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