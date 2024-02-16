CHP'nin fonladığı Sözcü TV’de Türk Milletine ve seçmene hakaret! | Video
Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, Sözcü TV’de Türk milletine ve seçmene hakaret içeren skandal ifadeler kullandı. Muratoğlu, seçmenin eğilimi hakkında konuşurken, “Türk insanı bunu sandıkta falan sormaz. Türk insanı hiçbir şeyi sandıkta filan sormaz. Türk insanının bir ay önce maaşına zam yap, 5 bin lira yatır. Koşarak sana oy atar” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
CHP'nin fonladığı Sözcü TV’de Türk Milletine ve seçmene hakaret! | Video 16.02.2024 | 14:14
14:28
00:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 16.02.2024 | 10:13
00:19
03:11
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlusu etkisiz | Video 16.02.2024 | 09:36
02:23
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde 'KAFES-41' operasyonu! | Video 16.02.2024 | 08:39
02:37
Düğün konvoyundaki araç kazaya karıştı: Ortalık savaş alanına döndü 15.02.2024 | 23:46
00:40
Muş’ta 2 şüpheli paket alarmı: Güvenlik güçleri hızla müdahale etti 15.02.2024 | 23:46
11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar! 15.02.2024 | 23:46
00:43
Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu 15.02.2024 | 23:46
04:46
00:23
00:13
02:59
ABD Kongre binasında "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi 15.02.2024 | 22:10
00:20
Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü 15.02.2024 | 21:31
00:07
00:11
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü 15.02.2024 | 20:32
01:35
Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu 15.02.2024 | 18:07
07:50
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video 15.02.2024 | 17:12