CHP'nin fonladığı Sözcü TV’de Türk Milletine ve seçmene hakaret! | Video

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, Sözcü TV’de Türk milletine ve seçmene hakaret içeren skandal ifadeler kullandı. Muratoğlu, seçmenin eğilimi hakkında konuşurken, “Türk insanı bunu sandıkta falan sormaz. Türk insanı hiçbir şeyi sandıkta filan sormaz. Türk insanının bir ay önce maaşına zam yap, 5 bin lira yatır. Koşarak sana oy atar” dedi.