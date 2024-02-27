Video Haber Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video
Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video

Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video

27.02.2024 | 16:07

Adana'da Cumhur İttifakı’nın Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman’ın seçim aracı kundaklanırken, afişleri yırtıldı. Başkan adayı Kahraman, “Biz kaos istemiyoruz ve huzur, güven tesis etmek için sağduyulu, şeffaf bir seçim çalışması yürütüyoruz. Kırmak, parçalamak, yakmak bu şehrin siyaset anlayışına maalesef yakışmadı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece Soysalı Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın yol kenarında park halindeki seçim minibüsü ateşe verildi. Kahraman'ın afişleriyle kaplı olan minibüsten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aynı gece Erol Kahraman'ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesildiği saptandı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkan Adayı Erol Kahraman yaptığı açıklamada saldırıların kasıtlı olduğunu, ilçede kaos istemediklerini, seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video 01:22
Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video 27.02.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan’dan Manisa mitinginde önemli açıklamalar | Video 36:48
Başkan Erdoğan'dan Manisa mitinginde önemli açıklamalar | Video 27.02.2024 | 15:19
Malatya’da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber’e konuştu | Video 09:18
Malatya'da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber'e konuştu | Video 27.02.2024 | 14:30
Kafes-46 Operasyonu’nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 02:23
"Kafes-46" Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 27.02.2024 | 13:01
Murat Kurum’dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 25:51
Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 27.02.2024 | 12:41
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 00:24
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 27.02.2024 | 10:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 00:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:56
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 00:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 27.02.2024 | 08:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 01:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 27.02.2024 | 08:50
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 00:24
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:51
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 00:12
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 27.02.2024 | 00:12
Macaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 08:05
Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 26.02.2024 | 23:28
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 00:18
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 26.02.2024 | 23:28
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 00:11
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 26.02.2024 | 23:22
Hakkari’de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 00:27
Hakkari'de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 26.02.2024 | 23:14
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 03:05
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 26.02.2024 | 21:44
Ezine’de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 02:56
Ezine’de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 26.02.2024 | 21:44
Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay 02:03
Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay 26.02.2024 | 21:44
Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu 00:17
Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu 26.02.2024 | 21:44
SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik: Muhalefet halka hesap vermeli 46:02
SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik: Muhalefet halka hesap vermeli 26.02.2024 | 19:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA