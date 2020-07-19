Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi’nde incelmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde incelmelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşler başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.