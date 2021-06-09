Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerine tepki "Bunların kalpleri mühürlü"
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Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yapılan hizmet ve tesislere karşı çıktığı görüntüleri paylaşarak "Bunların gözleri var göymez, kulakları var duymaz, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Marmaray'dan geçmedin mi? Git bir geç. Avrasya var oradan geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü oradan bir geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi? Elbette kullanmıştır. İzmir Milletvekilisi, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?" dedi.