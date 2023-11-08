Video Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem konutlarını inceledi | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem konutlarını inceledi | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem konutlarını inceledi | Video

08.11.2023 | 09:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya’da yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yılmaz, yıl sonuna kadar 4 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

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Deprem bölgesi Malatya'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bulunan rezerv alanına inşa edilen TOKİ deprem konutlarını inceledi. Burada örnek daireyi de gezen Yılmaz, yaptığı açıklamada Malatya'nın asrın felaketinde en fazla hasar gören illerden biri olduğunu belirterek, dolayısıyla çok fazla konuta ihtiyaç olduğunu söyledi.

22 bin konutun inşa sürecinin devam ettiğini de kaydeden Yılmaz, "Yıl sonuna kadar 4 bin konutun hak sahiplerine dağıtılacağını öngörüyoruz. Diğerleri de peyderpey gelecektir. Hak sahipliği de netleşiyor, vatandaşlarımızın kalıcı bir şekilde barınma sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturacağız" dedi.
Rezerv alanına yapılan deprem konutlarının yanı sıra altyapı ve sosyal donatıların da yapılacağını ifade eden Yılmaz, "Altyapı anlamında da ciddi bir çalışma içindeyiz. Depremin tahrip ettiği altyapıları hızlıca tamir ediyoruz. Burada da rezerv alanlar oluşturduk, buraların yol, su, elektrik, doğal gaz gibi altyapılarının yanı sıra eğitim, sağlık gibi sosyal donatıları da hızla yapacağız" şeklinde konuştu.

Şehirdeki ticari hayatın da yeniden canlanması adına çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Vatandaşımızın deprem sonrası yaralarını sarıyoruz. Malatya'yı kısa bir süre sonra eskisinden de daha güçlü olarak yoluna devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri de Malatya olacak, buna da yürekten inanıyoruz" dedi.

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