Video Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" paylaşım | Video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" paylaşım | Video

04.12.2021 | 18:09

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 11-12 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) için geri sayımın başladığını ve İstanbul'un çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

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