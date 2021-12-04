Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" paylaşım | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 11-12 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) için geri sayımın başladığını ve İstanbul'un çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacağını bildirdi.