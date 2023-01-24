Denizli'de vahşet! Ummuhan Zerrin kocası tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi | Video
Denizli'de dehşet veren bir olay yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sinan U, karısı Ummahan Zerrin'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.
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