Deprem bölgesine 80 yardım tırı gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu | Video
Uzman kadrodan oluşan 458 personel ve 264 araç ile deprem bölgelerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 80 yardım tırını depremzedelere ulaştırırken, toplamda 33 canı enkaz altından sağ çıkardı.
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