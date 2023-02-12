Video Haber Deprem bölgesine 80 yardım tırı gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu | Video
Deprem bölgesine 80 yardım tırı gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu | Video

Deprem bölgesine 80 yardım tırı gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu | Video

12.02.2023 | 18:30

Uzman kadrodan oluşan 458 personel ve 264 araç ile deprem bölgelerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 80 yardım tırını depremzedelere ulaştırırken, toplamda 33 canı enkaz altından sağ çıkardı.

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