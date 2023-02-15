Depremzededen HDP'li Garo Paylan'a sert tepki: "Devlet bize bakıyor sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" | Video
Diyarbakır'da bir depremzede, bölgeye yardım gelmediğini öne sürerek video kaydı alan ve kendisini azarlayan HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Depremzede, "Devlet bize bakıyor. Gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Resmimi çekip bana kızıyor. Bir de Diyarbakır vekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" diyerek Paylan'a sert çıktı.
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