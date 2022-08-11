Dev işbirliği! Kalyon Holding Türkiye için ürettiği değeri dünyaya taşıyor | Video
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Global ölçekli yatırımlarıyla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasındaki başrol oyuncularından olan Kalyon Holding, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company’nin (IHC) iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerjide stratejik iş birliğine imza attı.