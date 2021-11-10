Devlet erkanı Anıtkabir'de... Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu | Video

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat adeta durdu.