Video Haber Devlet erkanı Anıtkabir'de... Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu | Video
Devlet erkanı Anıtkabir'de... Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu | Video

Devlet erkanı Anıtkabir'de... Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu | Video

10.11.2021 | 09:12

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat adeta durdu.

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