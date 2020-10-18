Video Haber Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı | Video

Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı | Video

Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı | Video
18.10.2020 | 14:40

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Bursa'da dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu, farkındalık oluşturmak için dilendi. Vatandaşlardan para isteyen tiyatrocu, daha sonra onlara uyarılarda bulundu.

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