Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC'de çok net mesaj: "Bu devir artık kapandı" | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili görüşmelerin ardında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı." dedi. Rum yönetiminin, 'Sondaj çalışmalarına başlayacağız' açıklamasını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Karşı adımı atarız, cevabımız budur" diye konuştu.