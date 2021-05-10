Video Haber Diyanet İşleri Başkanı İsrail'e ateş püskürdü: Ey gözü dönmüş canavarlar helak olacaksınız | Video

Diyanet İşleri Başkanı İsrail'e ateş püskürdü: Ey gözü dönmüş canavarlar helak olacaksınız | Video

Diyanet İşleri Başkanı İsrail'e ateş püskürdü: Ey gözü dönmüş canavarlar helak olacaksınız | Video
10.05.2021 | 12:59

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa zulmüne çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erbaş yaptığı açıklamada, "İşgalci terör devleti İsrail Filistin'e karşı en çirkin saldırının içindedir. Gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları katletmeye çalışmaktadırlar. Tarihe karşı masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır." dedi. Erbaş, 'İşgalcilere sesleniyorum' dedikten sonra, "Tüm zalimler gibi helak olacaksınız" ifadelerini kullandı. Erbaş, Müslüman ülkelere seslendi, "Hala bir araya gelmeyecek misiniz?" diye konuştu. Erbaş, tüm camilerde bugün minarelerden salavat ve dua seslerinin yükseleceğini de bildirdi.

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