Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'da katıldığı dörtlü zirve sonrası bildiri yayımlandı. Gine Körfezi'nde küresel korsanlıkla mücadele etmek için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade eden Devlet Başkanları, DEAŞ, FETÖ, El-Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını teyit ettiler. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın "birlikte daha adil bir dünya" mesajı da ilk defa uluslararası bir bildiride yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...