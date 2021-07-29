İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gündem suikastı... Ecem Güçlük yalanı ifşa oldu!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ecem Güçlük olayıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Altun, yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettiklerini, yalan terörü ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Altun, Ecem Güçlük olayının amacını, 'Tam anlamıyla gündem suikastı' sözleriyle tanımladı.