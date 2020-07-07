Video Haber Ekonomiden siyasete "yeni sistem" başarısı | Video

Ekonomiden siyasete "yeni sistem" başarısı | Video

Ekonomiden siyasete
07.07.2020 | 23:00

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2 yaşında... Peki yeni sistem, ekonomiden siyasete neleri değiştirdi? Hangi başarıları kazandırdı? Neler yapıldı? A Haber'de tüm bunlar mercek altına alındı. Ekonomist Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, konuyla ilgili yorumlarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin üzerinden 730 gün geçti. Yani 2 yıl. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Başkan Erdoğan'ın yemin etmesiyle başladı. Peki 9 Temmuz 2018'den bu yana Türkiye'de neler yapıldı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hangi kazanımları beraberinde getirdi?

2 yılın en yoğun gündem başlıkları ise Suriye, Libya ve koronavirüs süreci oldu. Bugüne kadar 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

G20 LİDERLER ZİRVESİ
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, zirve boyunca 10 ikili görüşme yaptı.

Osaka'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Kyoto şehrine geçen Erdoğan, burada "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti, "Ara Güler Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Nagoya şehrinde "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na katılarak vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Japonya programının son durağı olan başkent Tokyo'da Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

BM 74. GENEL KURULU
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 21-25 Eylül 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunan Erdoğan, burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirirken ülkedeki bazı kurum ve kuruluş temsilcilerini de kabul etti.

Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'na katılarak üye ülke liderleri ve temsilcilerine hitaben konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir de çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye ziyarette bulundu.

Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Londra'da Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluşan ve onlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ta Cambridge Camii'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ TANITTI
Kocaeli'ye 27 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'na iştirak eden Erdoğan, toplantının ardından tanıtımını gerçekleştirdiği araçla deneme sürüşü yaptı.

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