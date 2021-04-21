Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konvoyuna yumurtalı saldırı | Video
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Ermenistan’da Haziran ayında yapılacak olan erken parlamento seçimleri için seçim çalışmalarına başlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın konvoyuna yumurtalı saldırı yapıldı.