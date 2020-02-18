Ev alırken bunlara dikkat edin! İşte 10 madde de ev alma rehberi | Video
Tapu kaydına nasıl bakılır, ipotekli ev alınırsa ne olur? Evi aldığınız fiyatta göstermezseniz hangi sorunlarla karşılaşırsınız? Aidat nasıl ve ne kadar ödenmelidir? Sözleşme nerede ve nasıl yapılmalıdır? Sözleşmeyi ihlal eden şirketlere karşı hakkınızı nasıl savunursunuz? Noter yardımı neden önemlidir? İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu A Haber ekibinin sorularını yanıtladı ve ev almak isteyenlere tüyolar verdi. İşte detaylar...
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