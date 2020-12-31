Video Haber Fatih Terim sanatçı Burak Kut'a 60 bin lira kazandırdı! | Video

Fatih Terim sanatçı Burak Kut'a 60 bin lira kazandırdı! | Video

Fatih Terim sanatçı Burak Kut'a 60 bin lira kazandırdı! | Video
31.12.2020 | 21:54

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Yılbaşı heyecanı bu akşam Milyoner'de! Kim Milyoner Olmak İster, izleyenleri ekranlara kilitleyecek yılbaşı özel bölümü ile atv'de olacak. 90'lı yıllarda çıkış yapan efsane sanatçıların yarışacağı bu özel bölümde hangi sanatçı kaçıncı soruya kadar gelecek?

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