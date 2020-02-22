Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video

Adalar'da faytoncular eylem başlattı, nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin verdiği sözleri tutmaması. İddiaya göre İBB faytonların kaldırılmasının ardından faytonculara iş sözü verdi ancak atların karantina altına alınmasından sonra arayan soran olmadı. Faytoncular, Adalar Belediyesi'nin de kendilerine servis plakası vaadi olduğunu söyledi. Faytoncular kendilerine verilen sözler yerine getirilene kadar eyleme devam edecek.