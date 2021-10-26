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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video 27.10.2021 | 10:49
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İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video 27.10.2021 | 10:28
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Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video 26.10.2021 | 23:13
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Fethiye’de bir minibüs alev aldı | Video 26.10.2021 | 22:59
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Video 26.10.2021 | 16:29
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Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar... 26.10.2021 | 11:42
Fethiye’de bir minibüste yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.