FETÖ; 30 Mart 2014, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’ye açık destek verdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:28
02:42
05:45
00:36
Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş'a tebrik | Video 19.05.2021 | 00:20
08:40
01:03
HDP ile İYİ Parti’nin çirkin Netenyahu söylemi aynı! | Video 18.05.2021 | 21:19
00:24
Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı! | Video 18.05.2021 | 21:14
02:01
00:38
02:44
05:43
00:54
01:24
00:28
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşüyor | Video 18.05.2021 | 17:51
01:13
17:36
TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 18.05.2021 | 16:48
00:28
17:14
04:00
Mahmut Övür | Tam Biden’ın tarif ettiği gibi 18.05.2021 | 14:20
03:58
Okan Müderrisoğlu | CHP... Kandil’e bakanlık vaat etmek! 18.05.2021 | 14:03
A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Merve Türkay'ın sunduğu "Memleket Meselesi" programında; 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından HDP-FETÖ arasında gerçekleşen ittifak işlendi.