Video Haber FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamasında İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji | Video

FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamasında İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji | Video

FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamasında İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji | Video
14.02.2020 | 17:56

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yaptığı FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamalarına tepkiler büyüyor! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına konu olan yasa nasıl çıkartıldı? İşte o dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın süreç içindeki rolü ve FETÖ'nün siyasi ayağının gerçekleri... Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u açıklamalarındaki çelişkileri ve gerçek kronolojiyi canlı yayında açıkladı!

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